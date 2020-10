A cidade chegou a 11.011 casos desde o início da pandemia, com 10.495 pessoas recuperadas, o que representa 95.3% do total. No momento, 181 pacientes estão com o vírus ativo, sendo 130 em isolamento domiciliar e 51 hospitalizados.

Nas UTIs públicas e privadas são 33 pacientes, sendo 11 no Hospital Regional, 17 na Santa Casa e 5 no Hospital da Unimed.