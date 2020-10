A reportagem do A TRIBUNA verificou as propostas de governo apresentadas à Justiça Eleitoral de todos os candidatos à Prefeitura de Rondonópolis e mostra um resumo com as principais ideias de cada um para melhorar a educação no município.

O tema foi escolhido levando-se em conta que a educação é uma das pastas municipais com maior orçamento, com previsão para 2021 de mais de R$ 200 milhões, com obrigatoriedade constitucional de receber, pelo menos 25% da receita municipal.

No próximo domingo, serão apresentados os itens principais das propostas dos planos de governos para a saúde.

Confira uma síntese do que cada candidato propõe para melhorar a educação em Rondonópolis:

Kleison Teixeira (Psol) O candidato propõe um modelo de educação inclusiva e emancipadora, democratização da administração escolar, ampliação do número de vagas no ensino infantil e fundamental e discussão ampla da grade curricular. O candidato também aponta a valorização profissional com melhores condições de trabalho e formação continuada; construção de novas escolas e creches; inclusão de tecnologias digitais; e, atualização de material bibliográfico. Coronel Bonoto (PRTB) O plano de governo apresentado pelo candidato tem como meta principal indicada a de implantar o ensino integral em Rondonópolis. Entre as ações, Bonoto propõe a reestruturação das instalações escolares para permitir o acompanhamento dos pais; revisões curriculares e foco na formação continuada dos professores; realizar atos cívicos nas escolas, o reforço escolar e trabalhar temas como: valores éticos, morais e de cidadania; modernizar a biblioteca municipal; criar a escola digital; promover a saúde preventiva nas escolas; e, transformar Rondonópolis em um polo educacional. Luizão (Republicanos) Entre as propostas, o candidato inclui priorizar o investimento na rede de ensino infantil e fundamental, com atenção à Educação Especial; assegurar merenda de qualidade; oferta de jornada integral gradativa; alcançar 50% do atendimento em creches e 100% do atendimento para as crianças de quatro e cinco anos; melhoria do Ideb; valorização e capacitação dos servidores, com gratificações; e, implantação de programas de esporte, lazer e cultura. José Carlos do Pátio (Solidariedade) Em seu plano de governo, o atual prefeito elenca vários projetos principais a serem implantados e subprojetos. Entre as principais propostas estão elevar o Ideb da rede municipal; universalizar a educação infantil (4 e 5 anos); ampliar o atendimento em creches; implementar a biblioteca municipal; implantar parques de acessibilidade em todas as escolas; criar bibliotecas nas escolas; instituir o Centro de Formação dos Profissionais da Educação; reestruturação da política de formação continuada dos professores; criar programa de educação tecnológica; valorizar os professores; e, construir unidades de educação infantil em regiões da cidade que ainda precisam. Thiago Muniz (DEM) O candidato apresenta entre suas principais propostas a universalização do ensino infantil e fundamental; implantação do ensino integral; construção e ampliação de escolas; melhoria das condições de trabalho e formação permanente dos professores; implantação da Ouvidoria Educacional; revitalização de bibliotecas; melhorias no transporte escolar; potencializar a inclusão digital nas escolas; e, fortalecer a gestão democrática nas escolas. Kleber Amorim (PT) O candidato propõe a criação de programas e políticas municipais para a educação infantil; ações como respeito a hora atividade e melhoria no piso salarial dos professores; planos específicos para a educação indígena; ações específicas para a educação rural; criação de um comitê para debater a educação pós-pandemia; implantação de políticas de combate ao racismo; ações de melhorias no transporte escolar; e, cumprimento do Plano Nacional de Educação e do Plano Municipal de Educação.