O União Esporte Clube perdeu para o Goianésia por 3 a 0, na tarde deste domingo (25), no Estádio Luthero Lopes. A partida foi válida pela nona rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, Bruno Leite cruzou na cara do gol, o goleiro Neneca defendeu, mas, no rebote, Lucão aproveitou para abrir o placar para o Goianésia, aos 20 minutos .

Na próxima rodada, o União vai encarar o Operário VG no próximo sábado (31), às 15h, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande. Já o Goianésia vai enfrentar o Goiânia no próximo domingo (1º), às 17h, no Estádio Waldeir José de Oliveira, em Goianésia (GO).