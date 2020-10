O Grêmio foi até a Arena da Baixada, em Curitiba (PR), na noite deste domingo (25), e venceu o Athletico Paranaense de virada por 2 a 1, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

Na Arena da Baixada, Athletico e Grêmio fizeram um primeiro tempo de poucas chances. O time da casa levou perigo logo no início do jogo com Thiago Heleno e Renato Kayzer.