O Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis realiza na terça-feira (27), às 19h, uma live para debater qual é o papel do vereador e a importância dele na decisão dos rumos da cidade. A intenção é contribuir levando informações para que as pessoas compreendam o que faz um vereador e com isso possa votar de forma mais consciente.

“A escolha do Jailton foi pela experiência dele na Câmara Municipal após dois mandatos como vereador, além do fato de não ser candidato nesta eleição” , explica Shirlei.

“Nós percebemos que as pessoas, muitas vezes, votam por receberem algo em troca como um emprego, uma cesta básica e além dessas práticas, não compreendem que o papel do vereador é importante na decisão dos rumos da cidade” , afirma.

O Grupo de Mulheres tem como objetivo com a live contribuir para que as pessoas votem de forma consciente em alguém que realmente irá colaborar com o bom uso do dinheiro público em prol da sociedade.

A live será transmitida no canal do youtube do Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis (GMPR) e também pela página do facebook.