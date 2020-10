Conforme o edital, os ônibus modelo circular urbano que estão previstos têm no mínimo 30 lugares e custam, a unidade, R$ 558 mil. O registro de preço é previsto para 50 veículos, totalizando R$ 27,9 milhões.

A Prefeitura de Rondonópolis vai realizar, no dia 05 de novembro, um Pregão Eletrônico para registro de preços visando futura aquisição de ônibus para atender a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat). Os veículos devem compor a frota do transporte coletivo, que a gestão atual pretende municipalizar.

O registro de preços é um tipo de licitação que se efetiva utilizando-se as modalidades de licitações de Concorrência Pública e Pregão (eletrônico ou presencial), o qual seleciona a proposta mais vantajosa com observância fiel do princípio da isonomia, pois sua compra é projetada para uma futura contratação.