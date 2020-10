Nos últimos dias, o A TRIBUNA tem recebido reclamações de leitores com relação a falta de médicos em unidades básicas de saúde. As unidades recém-inauguradas são as que mais são citadas, com pacientes informando que, apesar de já abertas e em funcionamento, os locais ainda não possuem médicos para atender a população.

Entre essas unidades estão a do bairro Mathias Neves e também a do bairro Dom Osório, que ficam na mesma região da cidade. No caso do PSF Mathias Neves, a obra foi construída e entregue nesta gestão. O PSF Dom Osório, após anos de abandono de obra e espera, foi entregue recentemente.

A Secretaria Municipal de Saúde, respondendo o questionamento do A TRIBUNA, confirmou a dificuldade para a contratação de profissionais. Segundo a pasta, dois médicos estão em fase final de processo de contratação, sendo que o Município está aguardando somente a documentação e liberação dos profissionais. Os médicos devem atuar justamente nas unidades do Mathias Neves e do Dom Osório, que são novas e ainda não possuem nenhum profissional atendendo. Segundo o Município, existe uma grande dificuldade para contratar médicos em Rondonópolis disponíveis para atuar nas unidades, e que busca também está sendo feita por profissionais de fora.

Outra reclamação recebida pela redação diz respeito a unidade do bairro Nossa Senhora do Amparo, que estaria sem clínico geral atendendo. Neste caso, o Município não confirmou a informação e disse que há dois médicos atendendo regularmente na unidade, um no período da manhã e outro no período da tarde.