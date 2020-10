Nestas eleições, serão disponibilizados cinco apps para uso dos eleitores pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que busca ampliar a transparência e a praticidade do processo eleitoral. Até a totalização dos votos poderá ser conferida pelo eleitor no celular. Além disso, eleitores fora do domicílio poderão justificar sua ausência pelo celular ou tablet.

O Boletim na Mão permite que os resultados apurados nas urnas estejam em segundos no dispositivo móvel do eleitor. Com o celular aberto no aplicativo, por meio do QR Code impresso no Boletim de Urna (BU) das seções eleitorais, a pessoa confere se os dados correspondem aos divulgados pelo TSE.

Ou seja, com o Boletim de Urna em mãos é possível checar se as informações visualizadas no celular foram parar no Portal do Tribunal Superior Eleitoral. Não é necessário conexão com a internet para a leitura do QR Code.