A Câmara Municipal de Vereadores, de Rondonópolis, iniciou a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na sessão ordinária da última quarta-feira (21), que trata sobre a destinação do orçamento do Município para 2021. O próximo prefeito da cidade terá à sua disposição um orçamento bilionário e histórico, já que é o maior desde a emancipação político-administrativa de Rondonópolis, em 1953.

Do valor estimado, R$ 1.082.433.965,58 são referente à Administração Direta. Nela, estão previstos o duodécimo do Poder Legislativo, na ordem de R$ 34,5 milhões, e os repasses para a Saúde, Educação e Infraestrutura, sendo as pastas que mais demandam recursos.