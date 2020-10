O número de pessoas com o vírus ativo caiu de 260 anteontem (21), para 219 ontem. Desses, 152 estão em isolamento domiciliar e são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, e 67 estão hospitalizados.

Nas UTIs públicas e privadas, 39 pacientes seguem internados, sendo que um paciente também ocupa um leito semi-intensivo da UPA. Nas enfermarias, 35 pessoas também seguem hospitalizadas.

No Hospital Regional, a ocupação dos leitos de UTI era de 100%, com os 12 leitos exclusivos para a Covid-19 com pacientes internados. Já na Santa Casa, 17 dos 20 leitos exclusivos de UTI estavam ocupados, e mais 2 pacientes ocupavam ainda leitos da UTI Geral.

No caso das enfermarias, 7 das 20 disponíveis na Santa Casa para pacientes do SUS estavam ocupadas. A ocupação também era baixa no Hospital Regional, que tinha 5 dos seus 49 leitos ocupados.

Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 138.888 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.766 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.