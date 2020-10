Após reação negativa de autoridades e população com a notícia do fechamento dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19 no Hospital Regional de Rondonópolis, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) se manifestou garantindo que, até o momento o que existe é a possibilidade de transferência dos 10 leitos para outra unidade de saúde de Rondonópolis.

A informação de que os leitos de UTI seriam fechados veio a público por meio de um documento interno do Hospital Regional assinado pela diretoria em que informava que a partir de ontem (19), nenhum paciente poderia mais ser regulado para internação na UTI de Covid-19 da unidade de saúde.