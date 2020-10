A cidade chega, portanto, a 10.609 casos desde o início da pandemia, com 10.039 pacientes recuperados.

O número de óbitos pelo coronavírus chegou a 322, sendo que o último caso aconteceu ontem (19), quando um homem de 76 anos, sem comorbidades, morreu no Hospital Regional.

Ainda com o vírus ativo, 248 pessoas seguem hospitalizadas. Dessas, 171 estão em isolamento domiciliar e 77 estão hospitalizadas.

Com relação à taxa de ocupação das UTIs, ontem, dos 12 leitos exclusivos para Covid-19 do Hospital Regional, 11 estavam ocupados. O Hospital não registrava há meses uma vaga disponível na UTI exclusiva para pacientes com coronavírus.