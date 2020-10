A Justiça Eleitoral deferiu no domingo (18), os registros de quatro candidatos à Prefeitura de Rondonópolis. Foram deferidas as candidaturas a prefeito de Cláudio Ferreira, o Paisagista (DC), de Kleber Amorin (PT), de Luiz Homem de Carvalho, o Luizão (Republicanos) e de Thiago Muniz (DEM).

O candidato Vanderlei Bonoto, do PRTB, também teve a sua candidatura deferida, mas o MP recorreu ao TRE (veja a matéria através do link). Ainda aguardam julgamento dos registros, os candidatos a prefeito do Solidariedade, José Carlos do Pátio, que busca a reeleição, Kleison Teixeira (Psol) e Ubaldo Barros (Cidadania).

Também foram deferidos pela Justiça Eleitoral os registros de candidatura de três candidatos a vice-prefeito: Ibrahim Zaher (PSB), candidato a vice-prefeito pela coligação “Unir para crescer” do candidato Thiago Muniz; Marchiane Fritze (PSL), candidata a vice na coligação “Chegou a hora de mudar”, do candidato a prefeito Luizão; e Reginaldo dos Anjos (Patriotas), que concorre como vice do candidato Cláudio Ferreira.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————

Os registros dos postulantes à Prefeitura Cláudio Ferreira, Luizão e Thiago Muniz foram deferidos sem nenhum pedido de impugnação. Já, o petista Kleber Amorin atualizou a declaração de bens a pedido do Ministério Público Eleitoral que entrou com pedido de impugnação contra o candidato por supostamente haver omissão de bens em sua declaração à Justiça Eleitoral. Tanto o MP Eleitoral quanto a Justiça entenderam que o candidato atendeu os requisitos para o registro e o processo foi deferido.

No caso dos candidatos a vice, a Justiça Eleitoral e o MP entenderam que os três atenderam os requisitos legais para o deferimento do registro. Ainda aguardam julgamento do registro após pedidos de impugnação da candidatura os candidatos a vice-prefeitos, Aylon Arruda (PSD), Eliézio Nascimento (Cidadania), Marcelino Dias (Psol) e Professora Bia (PT).