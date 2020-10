Mesmo com o pedido de impugnação [veja notícia abaixo], o candidato a prefeito de Rondonópolis, Coronel Bonoto (PRTB), segue firme com a sua campanha. Contudo, para os próximos dias, um novo nome para compor a chapa, como vice-prefeito, será decidido pelo partido.

“Vou seguir junto do partido, apoiando o candidato Bonoto. A desistência é uma questão de foro íntimo e a gente tem que pensar nesse sentido, que a prioridade realmente é a família”.

Ele comunicou a desistência ao lado do candidato a prefeito, Coronel Bonoto e do presidente do PRTB em Rondonópolis, Cláudio Cruz.

“Lamentamos isso, mas entendemos. Tenho certeza que ele estará junto com a gente na caminhada, tanto na questão partidária ou como homem de Deus, e vamos continuar levando nossos pensamentos, nossas ideias”.

Cláudio Cruz, presidente do partido, informou que o PRTB já preparou todos os procedimentos jurídicos para a substituição do candidato a vice-prefeito, e que tudo ainda está dentro do prazo. Na próxima semana, o PRTB deve comunicar quem será o novo nome do grupo a entrar na disputa.