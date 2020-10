Neste domingo (18), o Internacional venceu o Vasco por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) pelo Brasileirão. Edenilson e Thiago Galhardo marcaram os gols da partida válida pela 17ª rodada da competição.

Jogando em casa, o Internacional fez valer o mando de campo e dominou as ações diante do Vasco no primeiro tempo da partida. Em duas boas chegadas, Thiago Galhardo e Abel Hernández cabecearam com perigo, mas sem sucesso nas conclusões. Até que, aos 24 minutos, Patrick recebeu de Marcos Guilherme pela esquerda e cruzou na área para Galhardo, que ajeitou para Edenilson chutar colocado e fazer 1 a 0.

O Colorado seguiu pressionando, sem dar espaços para os visitantes e ampliou na marca dos 38 minutos, em pênalti convertido pelo artilheiro Galhardo. A equipe carioca, com dificuldades de criar, chegou a assustar em uma finalização de Cano, já no fim, mas não conseguiu diminuir a desvantagem.

Atrás no placar, o Vasco voltou um pouco mais ofensivo e criou boas chances de gol. Logo aos três minutos, Germán Cano finalizou muito perto do gol de Marcelo Lomba. Na marca dos 11, o Inter chegou mais uma vez com Galhardo, que viu Fernando Miguel fazer grande defesa e evitar mais um gol do time da casa.