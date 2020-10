Mais um mandante levou a melhor pela 17ª rodada do Brasileirão Assaí neste domingo (18). Na Arena Castelão, na capital cearense, o Fortaleza recebeu o Palmeiras e venceu por 2 a 0, ampliando a sequência positiva de oito jogos sem derrota. Já o Verdão, não soma três pontos há quatro partidas.

Jogando em casa, o Fortaleza fez valer o mando de campo e começou melhor a partida diante do Palmeiras. A primeira chance foi aos nove minutos, quando Osvaldo recebeu na área de Yuri César e obrigou Weverton a fazer boa defesa em sua finalização. O Verdão respondeu aos 18 em cabeçada de Raphael Veiga, que Max salvou.

Sete minutos depois , Mayke tentou cortar um cruzamento e carimbou o travessão. No rebote, David finalizou na área para fazer o segundo dele e do time cearense: 2 a 0 .

Aos 29, o goleiro voltou a trabalhar bem e espalmou o chute forte de Raphael Veiga. Quando as ações começaram a parecer mais equilibradas, o Leão abriu o placar. Aos 33 minutos , David aproveitou toque de Ronald para o meio da área e mandou direto para o gol.

Na volta do intervalo, o Fortaleza aproveitou a vantagem no placar e apertou a marcação. Sem conseguir espaços, o Palmeiras tentava alçar bolas na área, mas sem sucesso.

A chance com mais perigo da etapa final acabou sendo do Leão, quando Tinga tabelou Ronald, invadiu a área e finalizou de canhota para fora. Com boa consistência defensiva, o time da casa administrou o resultado até o apito final e garantiu os três pontos na rodada.