O Timão esboçaria uma reação, descontando com uma cabeçada certeira de Gil , aos 18 minutos , para a meta do goleiro Hugo. Entretanto, atacando em velocidade, o Rubro-Negro chegaria ao quarto gol com Bruno Henrique . Aos 40 minutos , a zaga corintiana bobeou e Diego Ribas , limpando a jogada entre dois marcadores, selou a goleada.

O Flamengo enfrenta o Internacional, no próximo domingo (25), às 17h15, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pelo Brasileirão. Antes disso, porém, vai encarar o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O Rubro-Negro entrará em campo na próxima quarta-feira (21), às 20h30, já com a vaga garantida para as oitavas de final do principal torneio das Américas.