Após receber perguntas de leitores que querem entender por que voos que não conseguem realizar o pouso no Aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande, não são desviados para pouso no Aeroporto Maestro Marinho Franco em Rondonópolis, a reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a companhia Gol Linhas Aéreas, que explicou que entre os fatores de não utilizar o Aeroporto de Rondonópolis para pousos é a falta de regulamentação da estrutura local para as aeronaves utilizadas pela companhia.