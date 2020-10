Embora com um grande desafio a enfrentar após o incêndio que destruiu todo o depósito da Paiol Madeiras, na Avenida Bandeirantes, região central de Rondonópolis, bem como uma pequena parte da edificação do local, o empresário Cláudio Bertoldo e sua família têm no momento um sentimento de gratidão a todos aqueles que os ajudaram e estão ajudando nesse momento de grande dificuldade.

Claudinho, como é conhecido, conversou com a reportagem do A TRIBUNA em companhia de sua filha, Bruna Bertoldo. Ambos demonstraram muita gratidão para com aqueles que prestaram apoio durante e após o incêndio.