O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) retomou a aplicação das provas práticas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e mudança de categoria. Os exames iniciaram na quinta-feira (15) e vão atender, este mês, 400 candidatos de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Barra do Garças e Rondonópolis. Em Cuiabá, as provas serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras com 50 candidatos para exames da categoria B (carro), 40 para categoria A (moto) e 25 para mudança de categoria. Em Várzea Grande, as provas serão todas as terças e quintas-feiras na pista de teste na sede do Detran-MT, em Cuiabá, com o mesmo quantitativo de candidatos. A partir da próxima segunda-feira (19.10) a banca volante do Detran-MT estará em visita aos municípios que estabeleceram a capacitação de servidores examinadores para acompanhar a aplicação da prova prática de direção. Os demais municípios serão atendidos a partir do mês de novembro, após a conclusão da implementação das bancas fixas no interior.

Para retomar os exames práticos com maior segurança, o Detran-MT publicou na última terça-feira (13) uma portaria que normatiza, em caráter temporário, a realização dos exames práticos de habilitação de condutores durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as medidas gerais estão: uso obrigatório de máscaras por todos os profissionais credenciados, candidatos/condutores e examinadores; disponibilização, por parte dos Centro de Formação de Condutores, de álcool em gel com concentração mínima de 70%, ou produto similar específico para assepsia do candidato e do instrutor. Também estará proibida a presença de acompanhantes ou terceiros no local de prova, inclusive de candidatos não agendados. Ao finalizar o exame, o candidato deverá deixar o local de prova imediatamente. “Ainda estamos em época de pandemia, por isso, o retorno das provas práticas deve ser cuidadoso e gradual, respeitando as normativas de segurança estabelecida em portaria pelo Detran tanto pelos candidatos quanto pelas autoescolas e examinadores”, ressaltou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

O Detran-MT reforça ainda que todos os exames práticos de direção são agendados exclusivamente através dos Centro de Formação de Condutores.

Incremento No mês de setembro, o Detran-MT formou 110 servidores que irão reforçar o quadro de profissionais da banca examinadora em todo Estado. A ampliação do número de examinadores deverá reduzir a espera dos cidadãos para a realização do teste prático de direção, especialmente no caso do interior do Estado, que costuma ter uma espera maior do deslocamento da banca examinadora para a realização dos testes nas cidades, uma vez que as equipes se deslocam sempre de Cuiabá rumo aos municípios. Com o incremento de servidores, o Detran-MT salta de quatro para 27 municípios com composição de banca fixa para a aplicação de prova prática de direção, alcançando em torno de 50 cidades.