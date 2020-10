O caso de desaparecimento, que é conduzido pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso (DEDM) de Rondonópolis, segue com inquérito policial sobre o sumiço de Samuel em aberto.

Na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, o desaparecimento do menino Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, 7 anos, completa um ano. Tanto tempo depois, o caso ainda segue envolto a mistérios e não há nenhuma informação sobre o paradeiro da criança.

Durante as investigações, a Polícia Civil ouviu diversas testemunhas sobre o fato, incluindo familiares, vizinhos, pessoas da igreja que a família frequenta, pessoas da escola em que o menino estudava, entre outros.

A família mantém viva a esperança de encontrar o garoto. A mãe, Anelice Silva, segue fazendo uso das suas redes sociais pedindo para que aqueles que possam ter alguma informação entrem em contato com a família.

Recentemente, investigadores realizaram diligências em Campo Verde, por conta de uma denúncia de que o menino Samuel teria sido visto na cidade, mas a informação repassada não se confirmou. A Polícia Civil informou que todas as denúncias que possam ajudar a encontrar o menino podem ser feitas ao 197, pelo telefone (66) 3423-1754 ou pelo WhatsApp (66) 9 9937-5462.

Sem saber como ele está, se comeu, se está com frio, se alguém está maltratando. Ele é só uma criança e precisa da família dele”

O garoto Samuel desapareceu da casa de sua avó, que cuidava do menino como mãe, na tarde do dia 20 de outubro de 2019, após pular o portão da residência no Jardim Iguaçu, conforme versão apresentada pela família à polícia.

Foram realizadas diversas diligências e buscas pela criança, até mesmo com cães farejadores, mas nenhuma pista foi encontrada.