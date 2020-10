A eleição municipal em Rondonópolis tem recorde de candidatos concorrendo a uma vaga na Câmara Municipal. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 496 pessoas pediram registro de candidatura para o legislativo que conta atualmente com 21 vagas de vereadores. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, o número de postulantes à Câmara Municipal foi 296.

Em quatro anos, foi registrado um aumento aproximado de 67,6% no número de concorrentes. O crescimento na quantidade de candidatos também ocorreu para a eleição majoritária, que passou de quatro candidatos a prefeito em 2016 para oito nesta eleição.

Apesar do aumento no número de candidatos, a porcentagem de mulheres que tenta uma vaga no legislativo permaneceu a mesma. Elas representam apenas 33% das candidaturas em 2020, mesmo índice da eleição anterior. Para o executivo municipal, Rondonópolis tem apenas uma mulher que concorre ao cargo de vice, nenhuma a Prefeitura.

As estatísticas do TSE também revelam que 41,1% dos candidatos possuem curso superior em Rondonópolis, um contraponto com a porcentagem de eleitores com o mesmo grau de instrução, que representam somente 14,35% da população apta a votar. Esses dados também são diferentes do Estado, em que 28,35% dos candidatos têm ensino superior completo. A maioria dos postulantes em Mato Grosso têm Ensino Médio Completo (35,82% do total).

Também é pequeno em Rondonópolis, o número de candidatos que declarou saber apenas ler e escrever (14), o que representa 2,73% do total de candidatos. No Estado, são 415 pessoas que declaram apenas ler e escrever, ou seja, 3,25% do total de candidaturas.

A maior parte dos postulantes em Rondonópolis se declara parda (49,22%) e 10,16% se afirmam negros, com 39,84% de brancos e menos de 1% são candidatos que se declaram amarelos e indígenas. Conforme o TSE, Rondonópolis tem apenas um candidato indígena. Neste caso, as estatísticas mostram a mesma realidade em Mato Grosso, com a maior parte dos candidatos se declarando pardos (49,64%) e 10,06% negros, com 38,14% se declarando brancos e menos de 1% amarelos e indígenas. Em Mato Grosso, inclusive, o número de candidatos indígena também é bem pequeno (124).

Os dados do TSE demonstram ainda um pequeno número de candidaturas em que o postulante utilizou o nome social. No total, há apenas quatro candidatas em todo o Mato Grosso utilizando o nome social na urna. Uma em Rondonópolis e somente 15 eleitores aptos a votar com nome social na cidade.