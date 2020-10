O horário também fica restrito entre as 8h e 22h. O descumprimento por parte do candidato é passível de punição e pode ser denunciado pelo eleitor. Além da restrição à circulação, quando utilizados pelos candidatos em comícios, passeatas, carreatas e reuniões, deve-se respeitar ainda o volume máximo de 80 decibéis de emissão sonora quando medido a sete metros de distância do veículo.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

A distância a ser mantida desses locais é de pelo menos 200 metros.

Amplificadores de som fixo e auto-falantes poderão ser utilizados, de acordo com as regras, até as 22 horas do dia 14 de novembro, dia anterior ao pleito que acontece em 15 de novembro. Já os comícios e utilização dos carros de som serão permitidos às 24 horas do dia 12 de novembro com exceção de comício de encerramento de campanha, que pode seguir até as 2 horas.

Para esta eleição, está liberado o uso de trio elétricos em comícios para animação, mas vedado a utilização em outras atividades de campanha. Os conhecidos showmícios de promoção de candidatos continuam proibidos, assim como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.

Outras Proibições

Nas ruas é proibido fazer propaganda de qualquer natureza (incluindo pinturas, placas, faixas, cavaletes e bonecos) e em locais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e estádios, ainda que de propriedade privada.