A Justiça Eleitoral acatou representação especial contra a coligação “Rondonópolis nos trilhos do desenvolvimento econômico e social”, encabeçada pelo prefeito e candidato à reeleição pelo Solidariedade, José Carlos do Pátio, e determinou a retirada de supostas propagandas institucionais, que teriam caráter de promoção pessoal, de sites de notícias.

A decisão se baseia na conduta vedada a servidor público. Os sites terão 24 horas de prazo para retirada do conteúdo, sob pena de multa de R$ 3 mil e o prefeito ainda pode apresentar defesa. Na mesma ação, foi pedida a cassação do registro do candidato, que ainda não foi julgada.

A representação foi interposta pela coligação “Unir para crescer”, do candidato a prefeito Thiago Muniz (DEM), com a alegação de que Pátio estaria promovendo propaganda institucional da Prefeitura em sites de notícias em descompasso com a norma jurídica.