Com mais 109 novos casos de Covid-19 confirmados no Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura ontem (15), Rondonópolis chega ao 3º dia consecutivo com o registro de mais de 100 casos positivos da doença em um período de 24 horas. No boletim de anteontem (14), foram 116 novos casos e, no de terça-feira (13), foram 150. Isso significa que, em três dias, 375 pessoas tiveram a confirmação da infecção pelo coronavírus na cidade.

O Município também confirmou mais um óbito em decorrência da doença, que aconteceu ontem. A vítima é uma mulher de 78 anos, que morreu no Hospital da Unimed, tendo como comorbidade a hipertensão. Agora, o número de mortos na cidade, desde o início da pandemia, chega a 319.