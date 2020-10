Moradores da Vila Planalto também estão indignados com as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica no bairro e o descaso da Energisa em solucionar definitivamente a questão. Além da falta de energia, eles dizem que têm muita dificuldade de obter contato com a empresa por meio dos canais de atendimento ao cliente e quando conseguem, equipes são encaminhadas ao bairro, mas realizam apenas medidas paliativas.

O problema já ocorre há tempos segundo os moradores, mas na última terça-feira (13), eles ficaram sem energia das 22 horas até as 9 horas do dia seguinte. Além disso, quando não falta luz, a energia permanece apenas com uma fase, o que impossibilita o funcionamento de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Alguns moradores têm dormido nas varandas das casas em função do calor.

Conforme os moradores, a irregularidade provavelmente ocorre por sobrecarga na rede, já que o transformador sempre queima. Para eles, não adianta a empresa consertar o transformador se não resolver o problema da sobrecarga. Eles querem uma solução definitiva.

As reclamações com o problema de falta de energia são comuns em outros bairros de Rondonópolis também. A região do bairro Mathias Neves passou mais de 10 dias com quedas de energia praticamente diariamente. Muitos moradores relataram prejuízos com eletrodomésticos que queimaram entre outros problemas ocasionados pelas quedas de fornecimento.