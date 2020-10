No momento, 274 pacientes estão com o vírus ativo e são acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo 200 em isolamento domiciliar e 74 hospitalizados.

A cidade chega a 10.251 casos da doença desde o início da pandemia, com 9.659 pacientes recuperados e 318 óbitos.

No Filantrópico, 16 pacientes estão internados nos leitos exclusivos para Covid-19 e mais 1 paciente ocupa um leito da UTI Geral (isolado dos demais).

Na Santa Casa e no Hospital Regional, a ocupação de leitos de UTI permanece grande.

Já no Hospital Regional, que há meses segue com a UTI exclusiva para Covid-19 superlotada, os 12 leitos estavam ocupados ontem e outros quatro pacientes ocupavam leitos gerais, porém isolados dos pacientes com doenças comuns.