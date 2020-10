Dia 15/10, hoje, comemoramos o Dia do Professor em todo o Brasil é, certamente, uma das datas mais belas que existem, até porque o SER PROFESSOR é uma das profissões mais intrigantes e maravilhosas da vida, pena que não é reconhecida em nosso país com o valor que deveria. Enquanto no Japão o professor é a única pessoa que não se curva para o Imperador, devido a sua importância e reconhecimento do seu valor para a sociedade, no Brasil os professores sofrem o desprezo das autoridades governamentais e o escárnio é o pagamento por uma vida de dedicação e respeito ao conhecimento.

Nossa coluna fica chocada com tamanho desdém a esses profissionais, que merecem nossa homenagem, carinho, respeito e valorização, sempre!!!