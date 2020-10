O Governo de Mato Grosso se colocou à disposição, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), para auxiliar na testagem da vacina contra o coronavírus. A operacionalização do projeto recebe o nome de ProfisCOV e consiste na testagem da vacina Coronavac, do laboratório Sinovac Life Science.

No Brasil, o projeto é executado pelo Instituto Butantan que, em Mato Grosso, trabalha em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso e o Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), unidade que atua como centro aplicador. Ao todo, são 12 Centros de Estudos espalhados por sete estados brasileiros.

Com o intuito de colaborar para o processo de testagem da vacina Coronavac no estado, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, se reuniu na terça-feira (13) com o gerente de Atenção à Saúde do Hospital Universitário, Cassiano Moraes Falleiros, e com o coordenador local do ProfisCOV, o professor e infectologista Jesus Fontes.

Na terceira fase do teste da vacina Coronovac, 13 mil profissionais serão testados em todo o Brasil. Em Cuiabá, de acordo com o coordenador do teste, a meta é incluir até 800 profissionais voluntários de saúde.

A fase vigente será disponibilizada somente aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao vírus, que tenham registro em Conselho de Classe (exigência da Anvisa) e que, sobretudo, nutram o interesse em participar do teste. Os voluntários deverão estar saudáveis, podendo ser profissionais de saúde que já tiveram ou que nunca tiveram a Covid-19.

O Instituto Butantan disponibilizará um aplicativo em que cada voluntário poderá manifestar o interesse de participar. Paralelo a isso, o Hospital Júlio Müller trabalha para disponibilizar em seu próprio site um formulário para a captação desses voluntários.