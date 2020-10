Preocupada com o baixo comparecimento das famílias que foram sorteadas para receber uma moradia no Residencial Celina Bezerra, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis fez um alerta para que estejam atentas para o prazo final de apresentação dos documentos na sede da Secretaria, que se encerra amanhã (16). A preocupação é porque, de acordo com a Habitação, até ontem (14), apenas 270 – 40% do total de famílias sorteadas – atenderam a convocação e compareceram para atualização documental. De acordo com a Secretaria, o comparecimento das famílias que foram sorteadas é obrigatório.

A não apresentação dos documentos pelos sorteados na sede da Habitação pode implicar na exclusão de família e consequente substituição por outra que aguarda uma casa no cadastro habitacional.

O sorteio das famílias para o Residencial Celina Bezerra foi realizado no dia 13 de agosto por meio de live nas redes sociais. Foram sorteadas 652 famílias que faziam parte do cadastro de habitação. No final de setembro, a Habitação deu início à convocação dos sorteados para comparecerem à sede da Pasta com documentos pessoais para a confecção do dossiê que precisa ser encaminhado ao Banco do Brasil que é o responsável pela análise documental. A secretária municipal de Habitação e Urbanismo interina, Huani Rodrigues, explica que a convocação dos sorteados atende normas da Portaria 163/2016 do Ministério de Desenvolvimento Regional, que instituiu o sistema nacional de cadastro habitacional.

“É obrigação do município convocar as famílias sorteadas para a montagem do dossiê” .