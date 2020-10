A exatamente um mês do pleito eleitoral, que acontece em 15 de novembro, a campanha já ganhou às ruas, as redes sociais e emissoras de rádio e TV, o que implica em gastos por parte dos postulantes aos cargos, especialmente na campanha majoritária para prefeito e vice.

Conforme dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Rondonópolis quem mais arrecadou foi o candidato Luiz Homem de Carvalho, o Luizão (Republicanos), que até ontem (14) já contava com doações que somam R$ 515.180,00. Para as eleições 2020, as campanhas para prefeito têm teto de gasto de R$ 2.924.437,99.