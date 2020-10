Triunfo em casa do Peixe neste domingo (11). Na Vila Belmiro, em Santos (SP), Marinho marcou duas vezes de pênalti e deu a vitória ao Santos por 2 a 1 sobre o Grêmio, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Foi o 12º gol do atacante santista na competição, empatando na artilharia com Thiago Galhardo, do Internacional.

Primeiro tempo com vitória do Peixe na Vila. O gol foi de pênalti, e aconteceu aos 17 minutos depois que a bola bateu no braço de Paulo Miranda dentro da área. Marinho foi para a cobrança e, com muita categoria, mandou uma cavadinha meio do gol e abriu o placar para o Santos.

Logo na volta do intervalo, aos cinco, Marinho recebeu bola dentro da área, bateu e acertou a trave. Atrás no placar, o Grêmio saiu em busca do empate, que veio aos 27 minutos. Pepê rolou para Diego Souza, que apareceu da entrada da área e chutou, de primeira, no cantinho de João Paulo. Mas o Peixe não deu bobeira, e ficou de novo à frente. Na marca dos 32, David Braz cometeu pênalti em Marinho. Novamente, o atacante santista foi para a cobrança e fez o segundo.

Já nos acréscimos, o goleiro João Paulo salvou o Alvinegro ao pegar no ângulo chute de Maicon. No lance seguinte, David Braz fez falta dura em Marinho e foi expulso. Ao apito final, o Peixe confirmou sua sexta vitória no Brasileirão 2020.