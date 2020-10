Como o A TRIBUNA vem noticiando, os 80 abrigos custaram mas de R$ 1,1 milhão, com diversos itens previstos. Contudo, quase um ano após o término da instalação, as tomadas para que os usuários carreguem o celular e os pequenos painéis de led, que poderiam informar a população o itinerário e horários do coletivo, seguem sem funcionar, sendo que em muitos casos as tomadas sequer foram instaladas.

O Ministério Público solicitou cópia integral do processo licitatório e do contrato relativo ao serviço de instalação dos 80 abrigos, bem como do termo de recebimento definitivo da prestação de serviços, devendo a gestão municipal prestar esclarecimentos a respeito dos abrigos que ainda não teriam instaladas as funcionalidades que foram contratadas na licitação. O prazo para o Município informar todas as solicitações é de 10 dias.