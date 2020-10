O juiz da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, determinou que plano de saúde reembolse um cliente de Rondonópolis que precisou de uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de Covid-19 e pela falta de leito em hospitais conveniados ao plano, arcou com os custos em hospital privado.

De acordo com a decisão, o plano de saúde tem um prazo de cinco dias para pagar ao cliente mais de R$ 200 mil gastos com o tratamento, além de outros cerca de R$ 150 mil que ainda devem ser pagos ao hospital.

O autor da ação informou que foi acometido por Covid-19 em julho e após consulta médica precisou ser encaminhado imediatamente para a UTI com 90% do pulmão já comprometido pela doença. No mesmo dia, o jovem de 35 anos, precisou ser entubado.