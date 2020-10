Grande triunfo do Ceará no encerramento da 15ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (11), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o Vozão se superou com um jogador a menos e venceu, de virada, o Corinthians por 2 a 1.

Primeiro tempo com um gol para cada lado. E com falhas individuais. O Timão abriu o placar aos 16 minutos, com Léo Natel, que chutou de fora da área e contou com o vacilo do goleiro Prass para abrir o placar.

Já o empate do Vozão veio de um gol contra. Aos 33 minutos, Léo Chu cruzou rasteiro, Gil tentou cortar mas acabou mandando contra a própria meta. Na volta do intervalo, a vida do Ceará ficou um pouco mais difícil. Isso porque, aos 16, Eduardo recebeu o cartão vermelho ao acertar com o braço o resto de Léo Natel.

Mas o Vozão não se abateu, e foi em busca da vitória. Aos 42, Cássio se atrapalhou na saída de bola, tocou mal para Bruno Méndez e derrubou Kelvyn. Pênalti para o Ceará. Na cobrança, Fernando Sobral colocou bola de um lado e Cássio de outro. Foi o triunfo da superação no Castelão.