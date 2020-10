O rondonopolitano, que teve uma pequena trégua da fumaça nas últimas semanas, voltou a sofrer com força devido ao problema. Um incêndio registrado na área do 18º Grupo de Artilharia de Campanha – 18º GAC, unidade do Exército Brasileiro em Rondonópolis, foi o maior responsável por trazer tanta fumaça para a cidade nestes últimos dias. O fogo, na mata preservada, começou na tarde da última terça-feira (06) e, a partir da noite de quinta-feira (08), a fumaça tornou o ar irrespirável em vários pontos da cidade, especialmente na Rodovia do Peixe e em bairros da região Salmen que estão próximos à área de preservação.

Segundo informado na manhã deste sábado (10), o incêndio está sob controle, mas o monitoramento e combate estão seguindo por 24 horas ao dia, para que assim o surgimento de novos focos sejam combatidos o mais rápido possível, evitando assim alastramento.

Moradores de chácaras da Rodovia do Peixe registraram em fotos e vídeos o momento em que as chamas ganharam maior proporção dentro da mata, sendo que as mesmas chegaram até às margens da BR-163/364, no perímetro urbano da cidade. Em nota, a unidade informou que os militares do 18º GAC foram empenhados no combate ao incêndio, e que todos os materiais disponíveis estão sendo utilizados, como caminhões-pipa com lançadores de água, abafadores e tratores para a construção de aceiros, evitando assim que as chamas chegassem às edificações ou áreas vizinhas. O 18º GAC contou ainda com o apoio dos Bombeiros de Rondonópolis (3ºBBM), de equipes de brigada do 47º Batalhão de Infantaria Motorizada, que tem sede em Coxim-MS, bem como de máquinas cedidas pela Coder – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis.