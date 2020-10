Durante visita à redação do A TRIBUNA, na sexta-feira (9), o candidato ao Senado pela coligação Muda Mato Grosso, Reinaldo Morais (PSC), conhecido como “Rei do Porco”, afirmou que pretende levar a bandeira do combate à corrupção ao Congresso Nacional e atuar alinhado às pautas conservadoras contra a descriminalização do aborto e das drogas, pela redução da maioridade penal e dos privilégios da classe política.

Com o apoio da ex-senadora Selma Arruda, que o acompanhou para o lançamento da campanha realizado em Rondonópolis, Reinaldo disse que tem se surpreendido com a receptividade do povo mato-grossense nesse início de campanha e destaca que a coligação tem como ponto forte, suplentes de regiões diferentes do Estado com Gilberto Cattani, representando o Norte, e Neles Farias, de Rondonópolis.