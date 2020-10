As quatro vítimas da chacina ocorrida em Pedra Preta, no final da noite de anteontem (07), possuem juntas 17 passagens pela polícia. Os jovens, com idades entre 21 e 25 anos, foram baleados em uma praça no bairro Vila Albertina, sendo que dois morreram no local, um a caminho do hospital e outro no Hospital Regional de Rondonópolis durante a madrugada de ontem (08).