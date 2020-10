Com 101 novos casos de Covid-19 registrados em um período de 24 horas, Rondonópolis chegou a 9.885 notificações positivas da doença desde o início da pandemia, com 308 óbitos registrados. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais três mortes na cidade em decorrência do coronavírus, sendo uma ontem (8) e duas anteontem (07).