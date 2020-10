A equipe brasileira realizará treinamentos na Data Fifa, entre os dias 19 a 27 de outubro. A programação faz parte do planejamento visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que foram adiados para 2021.

A rondonopolitana Ana Vitória, de 20 anos, que atua no Benfica, de Portugal, é uma das oito novidades na lista de 24 atletas convocadas para a Seleção Feminina principal anunciada pela técnica, a sueca Pia Sundhage, ontem (8).

Devido às restrições internacionais de viagem por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), para esta convocação, Pia Sundhage contará com atletas que jogam em países da Europa, nos Estados Unidos e na China.

Além de Ana Vitória, as outras jogadoras que também são novidades no time comandado pela técnica sueca são: a goleira Daniele Neuhaus, a defensora Rayanne, as meias Giovanna e Laís, além das atacantes Mylena, Nycole e Valéria.

Os pais de Ana Vitória moram em Rondonópolis. O pai, Valdemar Nestor de Araújo Filho, disse a reportagem do A TRIBUNA, na tarde de ontem, que fica muito satisfeito pela convocação dela e afirmou que a família já esperava que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde.