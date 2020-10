O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), e acatado pelo juiz titular da Vara, pelo fato do MP não conseguir localizar a empresária para citação judicial da denúncia que foi oferecida sobre o crime, sendo que a mesma sequer constituiu advogado no processo em que está envolvida.

O juiz entendeu que o fato da ré sequer ser localizada mostra que a atitude está “retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal” .

“No caso concreto, somente a prisão da ré permitirá a continuidade do feito, posto que inclusive os advogados constituídos na outra ação penal, que seguramente sabem desta, mantiveram-se inertes, justamente porque a revelia e ‘sumiço’ favorece à ré” , relatou o magistrado.

O primeiro crime aconteceu no dia 10 de agosto de 1999, onde Brandão foi surpreendido e executado a tiros de pistola em pleno centro de Rondonópolis.

A empresária Mônica Marchett é acusada de homicídio qualificado, por conta de supostamente ter contratado, junto com seu pai, Sérgio João Marchett, os pistoleiros ex-PMs Célio Alves e Hércules Agostinho, para matar os irmãos Araújo, crimes ocorridos em 1999 e 2000, por conta de uma suposta disputa por terras.

O segundo aconteceu em 28 de dezembro de 2000, onde José Carlos foi executado, também a tiros de pistola, no estacionamento da agência central do Banco Bradesco, também no Centro.