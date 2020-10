A semana começou marcada por mais uma tragédia no trânsito. Um capotamento na MT-270, nas proximidades da Vila Paulista, ceifou a vida de uma mulher e deixou outras três pessoas feridas, uma delas em estado gravíssimo. O acidente ocorreu por volta das 10h30 da manhã de ontem (05), logo após a ponte sobre o córrego Pitaluga.

As informações de outros motoristas que passavam pela rodovia dão conta de que o veículo seguia no sentido Rondonópolis, e por razões ainda a serem esclarecidas saiu da pista e capotou por diversas vezes. Segundo informado, nenhum outro veículo teve participação no acidente e existe a suspeita de que o pneu do Ford Ecosport, que era conduzido por Mateus Casarotto, 21 anos, possa ter estourado, o que teria ocasionando o acidente.

No carro, além do jovem, estavam sua mãe, Alice Casarotto e duas crianças, sendo uma menina de 5 e um menino de 7 anos. Alice e Mateus ficaram presos nas ferragens do veículo e foi necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para a retirada das vítimas. Mateus foi socorrido em estado gravíssimo, com traumatismo craniano severo, e levado ao Hospital Regional. Sua mãe, Alice, foi retirada já sem vida do veículo.

As duas crianças tiveram ferimentos considerados leves quando observada a gravidade do acidente. A menina, que foi projetada para fora do veículo, teve uma fratura na perna e algumas escoriações. O menino teve apenas escoriações e ambos foram socorridos pelo Samu e levados ao hospital.

Até o fechamento da edição, Mateus, que é estudante de zootecnia da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR, permanecia em situação grave no Hospital Regional. Os médicos aguardavam a sua estabilização para transferi-lo para a UTI, onde uma vaga foi conseguida. A unidade vive um sobrecarregamento de pacientes, e inclusive tem se recusado a receber pessoas acidentadas que estão na UPA aguardando a transferência.