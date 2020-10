O candidato à prefeitura de Rondonópolis pelo PRTB, Coronel Bonoto, concedeu entrevista ao A TRIBUNA na tarde de ontem (5) e destacou suas principais propostas de governo, falou sobre o apoio do vice-presidente general Hamilton Mourão, da candidatura em chapa pura e do alinhamento com o movimento conservador e com a direita. O candidato esclareceu ainda sobre o processo de impugnação do registro de sua candidatura. Apesar de disputar a eleição em chapa pura, sem coligações com nenhum outro partido, Bonoto diz acreditar que esse é um fator positivo e não trará prejuízos à sua candidatura, mas sim benefícios.

“Nós focamos em trabalhar com o PRTB, que é o partido do general Mourão, e caminhar alinhado com a direita, com o movimento conservador.

Eu não estou sozinho, eu estou sem essa massa de políticos que em sua maioria caminha na contramão do que a sociedade quer. Estamos trabalhando alinhados com o que a sociedade quer e apresentando as nossas propostas para a população” , afirmou, acrescentando que a administração municipal e a Câmara têm um pensamento totalmente desalinhado com o que a sociedade anseia neste momento.

Além de não ter apoio de outros partidos, o candidato ficou ainda sem tempo no horário eleitoral obrigatório de rádio e TV, mas acredita que poderá fazer a diferença por meio das redes sociais e chegando até a população.

“Nós temos convicção que nos comunicando pelas mídias sociais e com a comunicação direta com o povo nas ruas conseguiremos levar a nossa mensagem. Um exemplo é o próprio presidente Bolsonaro que não tinha tempo de televisão, mas conseguiu se eleger” .

O candidato reforçou que também não utilizará recursos do fundo partidário para a realização da campanha, por entender que não é o momento de usar recursos públicos enquanto muita gente vem morrendo por causa da pandemia. Quanto a ter apoio do presidente, Bonoto explicou que Bolsonaro já deixou claro que não irá se posicionar nas eleições municipais, mas ressaltou que conta com o apoio do companheiro de partido general Hamilton Mourão.

“Nós vamos gravar um vídeo inclusive com o Mourão em apoio à nossa candidatura e quanto ao presidente Bolsonaro acredito que mais que pedir o apoio dele é nós que devemos ajudá-lo, pois as eleições municipais irão refletir nas eleições presidenciais daqui a dois anos” .

Propostas Coronel Bonoto destacou que as principais medidas que precisam ser adotadas na administração municipal é uma imediata auditoria das contas públicas e manter o foco na gestão, que segundo o candidato tem três pilares, que são a gestão de pessoas, gestão de processos e o controle.

“É preciso, com relação à gestão, despolitizar as lideranças, colocando as pessoas nos cargos de acordo com suas capacidades e não por pertencer a esse ou aquele partido político. Também é preciso valorizar o funcionário público, trabalhar o banco de talentos. É necessário ainda investir em tecnologia de informação e também atuar no controle dos processos” , explicou.