Rondonópolis chegou a marca de 9.661 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, bem como a triste marca de 298 mortes de moradores da cidade em decorrência da doença. No último Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, novos 86 casos confirmados da doença e mais dois óbitos foram notificados. As duas últimas mortes ocorridas na cidade aconteceram no domingo (04). Um homem de 69 anos morreu no Hospital Regional (comorbidade: hipertensão) e uma mulher de 78 anos morreu também no Hospital Regional (comorbidades: hipertensão, problemas renais e diabetes).

O número de mortes na cidade tem apresentado um crescimento nos últimos dias. No dia 29 de setembro, o Boletim da Prefeitura contabilizava 281 óbitos. Uma semana depois, já são 298, somando portanto 17 novos casos de mortes por causa do novo coronavírus notificadas.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

O secretário de Saúde do Município, Marcus Vinícius Neves, fez um alerta para a população no último fim de semana sobre o crescimento na busca por atendimento nas Unidades Sentinelas, bem como no volume de internações na UPA e no Hospital de Retaguarda. Ele lembrou a importância da flexibilização para a manutenção das atividades comerciais e empregos, mas lembrou que ela não significa uma carta branca e que a população precisa seguir mantendo as medidas de segurança.

Recuperados Além dos 9.661 casos de Covid-19 e 298 óbitos, Rondonópolis atingiu também a importante marca de 9.164 pessoas recuperadas da doença, o que significa 94.9% dos casos totais registrados na cidade. O município tem no momento 199 pessoas monitoradas pela Saúde com o vírus ativo, sendo 113 em isolamento domiciliar e 86 hospitalizadas.

No momento, são 46 pessoas internadas em leitos de UTI e 55 em leitos de enfermaria, somando rede pública e privada. Além disso, outras 3 pessoas estão internadas em leitos semi-intensivos na UPA, restando no local 7 leitos disponíveis para internação de moradores da cidade.

Ontem (05), a ocupação dos leitos de UTI seguia alta no Município. Além dos 12 leitos do Hospital Regional exclusivos para Covid-19 cheios, a unidade ainda abrigava mais 2 pacientes com a doença em leitos isolados. Na Santa Casa de Misericórdia, dos 20 leitos exclusivos para Covid-19, 18 estavam com pacientes. A unidade tinha ainda 3 pacientes com a doença na UTI geral, porém isolados dos demais. No Hospital da Unimed, 11 pacientes estavam em leitos de UTI devido a doença. Mato Grosso A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde de ontem, 127.730 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.545 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 810 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado e 12 novos óbitos em um período de 24 horas. Dos 127.730 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 14.925 estão em isolamento domiciliar e 108.587 estão recuperados.