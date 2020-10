O União Esporte Clube perdeu para o Real Noroeste, do Espírito Santo, por 2 a 1, de virada, na tarde deste domingo (4), no Estádio José Olimpio da Rocha, na cidade de Águia Branca (ES). O jogo foi válido pela quarta rodada do Grupo A-5 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Vermelhinho fará o clássico mato-grossense diante do Operário VG, às 16h do próximo sábado (10), no Estádio Luthero Lopes. O Real Noroeste, por sua vez, enfrentará o Vitória, também no próximo sábado, às 14h, no Estádio José Olimpio da Rocha, em Águia Branca (ES).