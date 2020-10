O Ministério Público Eleitoral (MPE) encaminhou à Justiça pedido de impugnação do registro de candidatura do prefeito e candidato à reeleição, José Carlos do Pátio (Solidariedade). A promotoria alega que Pátio teria ocultado bens na declaração enviada à Justiça Eleitoral. Além do pedido de produção de provas que comprovem a ocultação dos bens, a promotora Eleitoral, Patrícia Eleutério Campos Dower, solicita o indeferimento em caráter definitivo do registro da candidatura. O caso será avaliado pela juíza da 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, Milene Aparecida Pereira Beltramini.

Conforme o MPE, Pátio teria criado uma empresa fictícia na qual figuram como sócios a esposa e os filhos denominada CMM Investimentos e Participações LTDA. A empresa nunca teria tido atuação efetiva e teria sido criada

“somente com o fito de transferir a propriedade de seus bens para a pessoa jurídica e furtar-se ao pagamento das condenações, ao ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos” .

Para a promotoria, a empresa foi fundada somente no papel, a fim de blindar os bens de Pátio já que boa parte de seu patrimônio particular foi integralizado ao capital social da sociedade jurídica constituída, mas a administração, posse e usufruto dos referidos imóveis continuou em seu controle. Além de apontar a empresa “fictícia”, a promotoria afirma que os bens do atual prefeito são superiores ao declarado o que se confirmaria por meio do acesso ao Infoseg, em que foi constatada a existência de três veículos em nome de Pátio a mais daquele por ele declarado. Outro ponto destacado pela MPE no pedido de impugnação é a suposta defasagem dos valores referentes aos bens declarados.

Segundo a promotoria, um terreno chamado Sítio Boa Vista foi declarado com valor de R$ 3.783,80; uma área para construção com 7,2 mil metros quadrados no Distrito Industrial Vetorasso foi atribuído o valor de R$ 17.634,20; uma casa residencial foi declarada com o valor de R$ 31.372,00; e outro imóvel residencial teve atribuído um valor de R$ 84.752,04.

Já as quotas do candidato na empresa CMM Investimentos e Participações LDTA, de acordo com o MPE, seriam no valor total de R$ 21.010,00, cuja declaração refere-se ao valor nominal (resultante da divisão do capital social pelo número de quotas), quando deveria ter sido declarado o valor patrimonial (patrimônio líquido da sociedade). A promotoria acrescenta ainda que 12 imóveis teriam sido usados para integrar todo o capital social da empresa e que seriam de propriedade exclusiva de Pátio. Estes imóveis, conforme denúncia, estariam localizados em Rondonópolis e Cuiabá.

Para esclarecer os fatos, o MPE solicitou à Justiça que requisite as matrículas de 16 imóveis, bem como realize a avaliação imobiliária de todos.