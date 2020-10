O Flamengo venceu e convenceu na noite deste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão. No Maracanã a equipe carioca recebeu o Athletico Paranaense e fez valer o mando de campo para conquistar a vitória por 3 a 1.

O duelo rubro-negro começou em ritmo alucinante no Maracanã. Logo no primeiro minuto, o Athletico apresentou seu cartão de visitas em finalização de Alvarado, que parou na trave.

A resposta do time da casa veio com Pedro, aos seis. Na sequência, mais uma chance para cada lado. Abner Vinícius arriscou para o Furacão, mas viu Hugo fazer grande defesa, enquanto o Flamengo respondeu novamente com Pedro e dessa vez Santos foi quem evitou o gol.

Se no primeiro tempo as chances apareceram, mas a bola não entrou, no segundo a história foi bem diferente. Everton Ribeiro e Bruno Henrique tentaram, mas Pedro foi quem abriu a contagem para o Flamengo. Após sobra, o atacante dominou com categoria e fez o arremate certeiro, aos dez minutos. Logo na sequência, Bruno Henrique, de pênalti fez o segundo dos cariocas.