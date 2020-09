Seguindo a série especial de matérias do A TRIBUNA com diversas personalidades da política rondonopolitana, o entrevistado desta edição é o ex-secretário de Habitação Paulo José Correia (SD), que avaliou que, para um enfrentamento mais eficaz da pandemia do novo coronavírus na cidade, o que faltou foi união da classe política local.

“Faltou foi a união de toda a sociedade em defesa da saúde. O que vimos foi cada grupo tentar se propagar politicamente em detrimento de uma situação que era característica desconhecida no país inteiro e do mundo todo. Mas o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), se manteve firme em suas decisões de preservação da vida das pessoas e também da saúde financeira do Município, tanto é que mantivemos a folha de pagamento dos servidores em dia e paga dentro do mês trabalhado.

Além disso, sempre estivemos em dia com o pagamento de servidores e o investimento na área da saúde sempre esteve a mais do recomendado, batendo até 30% da arrecadação. Nos acusaram de falta de insumos para a saúde, mas o que ocorreu foi falta de materiais ligados à Covid-19 que faltou em todo país. Percebo que a nossa gestão está mantendo o trabalho e também a saúde do trabalhador. Hoje tem muita gente procurando mão de obra da construção e não acha, porque estes tipos de profissionais estão empregados”.

“Em 2008, levamos uma proposta de um prefeito mais humano” Paulo José começou a sua trajetória política no ano de 2008, em uma campanha política de Zé do Pátio pela Prefeitura. Desde aquele ano, acompanha Zé Carlos do Pátio.

“Comecei em 2008 basicamente ajudando na coordenação da campanha do prefeito Zé do Pátio. Ele vinha naquela época numa eleição contra o Adilton Sachetti, que era o prefeito. Entrei como colaborador e coordenador da campanha dele. Depois desse momento eu ingressei mais diretamente na vida política. Mas sempre gostei de política e acompanhei a política. Em 2008 foi uma campanha difícil, onde tinha um prefeito com serviço prestado para cidade, mas nós levamos uma proposta de um prefeito mais humano e voltado para a questão social e vencemos”.

De acordo com Paulo José, o prefeito Zé do Pátio é uma pessoa ponderada nos gastos, a fim de otimizar o máximo dos recursos públicos.

“Ele usa os recursos públicos de forma consciente e, se ver qualquer chance de economizar, não perde a oportunidade. Muitas vezes a gente apanha bastante por essa economia, pois poderia soltar um pouco mais de recursos. Mas ele tem esse perfil de economia e talvez se entrar alguém um pouco mais gastador, pode ocorrer atrasos de salários e já vi isso em gestões anteriores. Conheço o Zé do Pátio há 35 anos e o perfil dele é este” , revelou.

“O Zé do Pátio tem quatro mandatos eletivos como deputado estadual. Enquanto vários aí criticam, ele está chegando há quase 40 anos de vida pública. E, se já acumula tantos anos de serviços prestados, é porque tem a aprovação do povo” , completou Paulo José.

“Aylon demonstrou igualdade entre as classes sociais e isso encantou o Zé” Sobre a indicação do empresário Aylon Arruda como candidato a vice-prefeito de Zé do Pátio, Paulo José explica que foi porque Aylon tem um perfil semelhante ao de Zé do Pátio, ou seja, de atender as necessidades dos mais humildes.

“O Aylon tem um estilo calmo, tranquilo, e centrado. Este estilo foi o que fez a ligação com Zé do Pátio. É um empresário que poderá agregar o trabalho de Zé do Pátio também com as necessidades do setor produtivo de nossa cidade. Um prefeito ao lado do Aylon é uma parceria que a cidade tende a ganhar. Outra coisa que fez a aproximação do Aylon ao prefeito foi que, na gestão dele à frente do Sindicato Rural, percebeu que o empresário levou para dentro do Parque de Exposições não somente os grandes produtores rurais, mas também os pequenos da Agricultura Familiar e até os índios. Em sua gestão no Sindicato, o Aylon demonstrou igualdade entre as classes sociais e isso encantou o Zé”.

“Queremos deixar a nossa cidade bonita para demonstrar o seu tamanho”

Conforme Paulo José, a entrega da reforma da Praça dos Carreiros foi somente o começo do “banho de boutique” que o prefeito Zé Carlos do Pátio pretende dar na cidade.

“Já estamos com obras iniciadas para duplicar o trecho da Avenida Fernando Correia da Costa, na altura do antigo aeroporto, onde teremos uma bonita entrada para a cidade, com obras de paisagismo e iluminação de led. Na Avenida Bandeirantes, nas proximidades dos Jardim das Flores, estamos duplicando e construindo mais uma ponte. Vamos terminar e entregar os Parques Ambientais de nossa cidade. Queremos deixar a nossa cidade bonita e harmonizada para demonstrar o tamanho e a importância dela no contexto econômico-social”.

"A cidade almeja uma gestão voltada para toda a população" Sobre as sete candidaturas a prefeito que vão disputar a Prefeitura com Zé do Pátio, Paulo José avalia como uma situação inusitada, pois anteriormente nenhum dos demais candidatos estavam tão preocupados com o futuro da cidade.