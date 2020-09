As cirurgias eletivas, que são aquelas que podem ser postergadas sem causar grandes problemas ao paciente, e estavam suspensas na cidade desde o início da pandemia do novo coronavírus, estão sendo retomadas. No primeiro Decreto Municipal com medidas de combate e prevenção à Covid-19, em março deste ano, a suspensão das cirurgias foi determinada como uma medida de segurança.

O entendimento naquele momento era de que o maior número de leitos nos hospitais deveria estar disponível aos pacientes infectadas pelo coronavírus e, com as cirurgias eletivas, muitos pacientes poderiam precisar desses leitos para a sua recuperação.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————

Além disso, a decisão visava evitar que os pacientes eletivos frequentassem hospitais e ficassem internados, correndo o risco de se contaminarem nas unidades de saúde, que estavam com grande fluxo de infectados naquele momento. Com a desaceleração da pandemia, o Município voltou a realizar cirurgias eletivas. Conforme informado pela Central de Regulação, a maior parte delas já voltou a ocorrer neste mês de setembro.

“Já estão sendo realizadas cirurgias cardíacas, otorrinolaringológicas, ginecológicas, proctológicas, urológicas e vasculares” , diz a nota enviada ao A TRIBUNA.

Ainda conforme as informações, estão previstas, para esta próxima semana, a retomada das cirurgias de hérnia e vesícula.

“Já as cirurgias oftalmológicas e ortopédicas devem ser retomadas após finalização de contratualização de hospitais de Cuiabá, que já estão em andamento” , explica a Central de Regulação.

Outro atendimento que também tem grande demanda, as consultas com especialistas, está sendo novamente realizado. Segundo explicou o Município, os atendimentos com médicos especialistas foram retomados, com exceção de algumas em função do médico pertencer ao grupo de risco, a exemplo da geriatria.

Cardiologia, ortopedia, urologia, entre outras, já estão com atendimento normalizado, com respeito a 50% da capacidade do Ceadas – Centro de Especialidades Apoio e Diagnósticos Albert Sabin.