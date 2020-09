Neste domingo (27), Santos e Fortaleza se enfrentaram pela 12ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, em Santos (SP), e empataram em 1 a 1. Os times fizeram um duelo disputado, com muitas chances para os dois lados, mas saíram de campo com apenas um ponto para cada lado. Madson marcou o gol dos mandantes, enquanto Gabriel Dias balançou as redes para o Leão.

No minuto seguinte, David quase virou após receber passe pela direita e, de frente para João Paulo, finalizar para fora. O Santos respondeu com Arthur Gomes, que ganhou a jogada de Paulão e Juninho e bateu de primeira, vendo Felipe Alves fazer boa defesa.

O Leão respondeu com chute perigoso de fora da área de Osvaldo. Depois, Felipe Jonatan chegou duas vezes e quase marcou para a equipe da casa, que viu os visitantes segurar a pressão. Já nos minutos finais, Soltedo cruzou, e Kaio Jorge cabeceou na trave, quase colocado o Santos na frente. Mas, no lance seguinte, a bola finalmente entrou. Marinho cobrou falta cruzada para a área, e Madson desviou de cabeça para deixar o time alvinegro em vantagem : 1 a 0 .

Depois, aos dez, Marinho pegou de voleio na pequena área e quase marcou um belo gol para o time da casa. O ritmo seguiu intenso, com as duas equipes criando boas chances e dividindo a posse de bola. Nos minutos finais, o Peixe não saiu do campo de ataque, e ficou perto de marcar com Soteldo, Lucas Lourenço e Raniel, que não conseguiram tirar a igualdade do placar.

O próximo compromisso do Santos será contra a equipe do Olimpia, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (1º), às 18h, em Assunção, no Paraguai. Pelo Brasileirão, o Peixe voltará a campo no próximo domingo (4) contra o Goiás, às 17h15, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).

Já o Fortaleza voltará as suas atenções para o Campeonato Cearense, já que vai encarar o Ceará na próxima quarta, às 20h30, no Castelão, em Fortaleza (CE), no primeiro jogo da grande decisão. Já pelo Brasileiro, o próximo compromisso do Fortaleza será contra o Atlético Goianiense, no próximo domingo, às 17h15, na Arena Castelão, na capital cearense.